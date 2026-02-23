En las cercanías de una capital regional: Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para zonas de dos regiones

23 feb. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" para zonas de dos regiones del país. El fenómeno se desarrollaría en las cercanías de una capital regional.

De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta por tormentas eléctricas

El organismo explicó que las tormentas se producirán debido a una "inestabilidad atmosférica" entre la tarde y la noche de este mismo lunes 23 de febrero.

En específico, el fenómeno afectará a la Cordillera Costa, Precordillera Salar y Precordillera Occidental de la región de Antofagasta y al tramo norte de la Precordillera y Cordillera de Atacama.

Según el mapa que publica la DMC en su sitio web, el área afectada se encuentra en las cercanías de la ciudad de Antofagasta, capital de la región homónima en donde viven cerca de 400 mil personas.

