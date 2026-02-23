CuentaRUT del BancoEstado: ¿Cómo puedo recibir dinero con QR?

23 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Además de ser un producto de fácil apertura, la CuentaRUT también permite gestionar diferentes operaciones financieras, las cuales van desde compras internacionales hasta pagos sin tarjeta.

Se trata de una cuenta vista necesaria para recibir beneficios estatales, la cual posee funciones avanzadas como recibir dinero en minutos mediante código QR.

¿Cómo recibir dinero en la CuentaRUT con QR?

La página oficial indica que el usuario debe ingresar a la aplicación móvil de BancoEstado, acceder al servicio “PagoRUT”, seleccionar la opción “Cobrar” e indicar el monto, la cuenta donde recibirá la transferencia y el asunto.

Luego, tendrá que seleccionar la opción “Crear cobro” para generar el código QR, el cual debe enseñar a la persona que transferirá el dinero. Una vez que esta última lo escanee, el usuario recibirá una notificación de que la operación fue exitosa.

Cabe mencionar que solo aplica si las dos personas son clientes de BancoEstado y tienen instalada la aplicación de la entidad en sus teléfonos.

