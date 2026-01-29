CuentaRUT: ¿Qué es el BE Pay y cómo funciona?

29 en. 2026 - 16:00 hrs.

Uno de los sistemas más modernos de BancoEstado es el BE Pay, que facilita las compras diarias con la CuentaRUT. Es una tecnología que permite adquirir un producto ocupando solamente el teléfono.

Es la solución ideal para quienes buscan rapidez y seguridad en cada operación sin costo extra, para la que solo se necesitan cumplir algunos requisitos básicos.

¿Qué es BE Pay?

La página oficial indica que es una modalidad de pago “sin contacto” de la app BancoEstado, que habilita compras sin tarjeta física. Funciona con tecnología NFC en comercios habilitados, permitiendo gestionar las cuentas de forma digital.

¿Cómo funciona BE Pay de BancoEstado?

Para usarlo, el sistema operativo del celular debe ser Android, poseer tecnología NFC y tener la app BancoEstado (descarga aquí). El cliente debe tener su clave BE Pass de seis dígitos activa, pues con ella podrá autorizar las transacciones.

Otro paso crucial es vincular tu CuentaRUT activa al servicio BE Pay, así como recordar el PIN de la tarjeta para validar las compras en los comercios.

Para pagar, debes elegir la cuenta en la App, acercar el móvil al lector y marcar tu clave de cuatro números. Así completas la transacción de inmediato, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas.

Todas las compras hechas mediante esta tecnología no generan cobros adicionales ni comisiones.

