CuentaRut: ¿Cómo un menor de edad puede abrirla?

21 en. 2026 - 10:00 hrs.

La CuentaRut es una herramienta financiera de uso común en el territorio nacional, ofrecida por BancoEstado. Incluso, los menores de edad están habilitados para abrir una y gozar de sus beneficios.

Según el sitio web oficial de la entidad financiera, desde los 12 años de edad se puede solicitar una CuentaRut y con ello tener acceso a descuentos, promociones y facilidades para compras, transacciones o giros.

¿Cómo un menor de edad puede abrir una CuentaRut?

Un menor de edad puede abrir una cuenta Rut desde la aplicación de BancoEstado siempre que sus padres sean clientes. Hay dos métodos:

La primera opción es que el padre o la madre solicite la cuenta desde su app BancoEstado en el menú "Más”, bajo la opción “Abrir cuenta” y luego seleccionar “CuentaRUT para menores de edad”.

La segunda opción implica ir a la interfaz de BancoEstado, seleccionar “Productos”, luego “CuentaRut” y pulsar el botón “solicítala aquí”. Tras ese paso, hay que acudir junto al representante legal del menor a alguna oficina express de la banca para finalizar el proceso.

¿Cuándo se debe hacer directo desde la sucursal?

Hay casos en los que las solicitudes de CuentaRut para menores de edad no se pueden hacer en línea, sino que hay que dirigirse a una sucursal.

Tal es el caso de los extranjeros o hijos de padre o madre extranjeros. Asimismo, deben dirigirse al banco los menores cuyos padres no sean clientes BancoEstado y los menores a cargo de un tutor o representante distinto de padre o madre.

Para los casos previamente mencionados, es necesario llevar ciertos recaudos para el desarrollo del proceso de apertura de cuenta. Entre ellos están:

Cédulas de identidad vigentes del menor y su representante.

de identidad vigentes del menor y su representante. Certificado de nacimiento del menor o libreta de la familia que mencione al papá, mamá o tutor.

de nacimiento del menor o libreta de la familia que mencione al papá, mamá o tutor. Si el certificado, libreta de familia o resolución judicial es extranjero, es necesario que esté legalizado o apostillado.

o apostillado. También es una opción la resolución judicial ejecutoriada que otorgue la representación del menor.

Todo sobre Cuenta RUT