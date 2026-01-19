CuentaRUT: ¿Qué tipo de cuenta es?

19 en. 2026 - 20:00 hrs.

Uno de los productos financieros más importantes de BancoEstado es la CuentaRUT, un requisito indispensable para recibir la mayoría de beneficios estatales.

Entre sus ventajas está que es de fácil acceso, no tiene costo de apertura ni de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito y permite realizar operaciones en Chile y en el exterior, indica la página oficial.

¿Qué tipo de cuenta es la CuentaRUT?

Es una Cuenta Vista, con la particularidad de que el número de cuenta es el RUT del titular sin el dígito verificador. Ejemplo: si el RUT 12.345.678-9, la cuenta es N°12345678.

Al momento de realizar transferencias desde otra cuenta BancoEstado, se debe elegir la opción “CuentaRUT” como tipo de cuenta de destino.

¿Cómo abrir una CuentaRUT?

El proceso es rápido y sencillo: Solo basta con ingresar al portal web (pulsa acá) y presionar el botón “Solicítala aquí”.

Luego, debes seguir los pasos que indica la plataforma para efectuar la solicitud. Una vez hecho esto, tendrás que acudir a una sucursal de BancoEstado para obtener la tarjeta.

Todo sobre Cuenta RUT