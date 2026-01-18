¿A qué edad se puede sacar cuenta RUT?

18 en. 2026 - 19:12 hrs.

La Cuenta RUT del Banco Estado es el producto más popular de la misma entidad y el más utilizado por las y los chilenos gracias a las facilidades para adquirirla y además que no es necesario pagar costos de mantención.

Es más, muchas personas realicen el trámite para que sus hijos obtengan la cuenta y puedan iniciar de manera responsable su vida financiera.

Sin embargo, BancoEstado establece algunos requisitos para solicitarla, ya que no se puede sacar a muy temprana edad.

¿A qué edad se puede obtener la Cuenta RUT?

La Cuenta RUT puede ser solicitada por personas chilenas o extranjeras que cuenten con cédula de identidad nacional vigente. En cuanto a la edad, la entidad bancaria sostiene que se puede pedir desde los 12 años.

No obstante, podrán solicitarla, siempre y cuando, los padres de los menores de entre 12 y 17 años, sean clientes de BancoEstado.

Los pasos para que los padres puedan solicitar la Cuenta RUT de sus hijos menores, son los siguientes:

Descargar la aplicación móvil del BancoEstado.

Ingresar a menú "Más", opción "Abrir Cuenta" y luego "CuentaRUT para menores de edad".

Cabe recordar que se puede retirar el plástico en una sucursal de BancoEstado, pero también puede ser despachada al domicilio pagando un total de $3.900.

