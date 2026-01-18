¿A qué edad se puede sacar cuenta RUT?
La Cuenta RUT del Banco Estado es el producto más popular de la misma entidad y el más utilizado por las y los chilenos gracias a las facilidades para adquirirla y además que no es necesario pagar costos de mantención.
Es más, muchas personas realicen el trámite para que sus hijos obtengan la cuenta y puedan iniciar de manera responsable su vida financiera.
Sin embargo, BancoEstado establece algunos requisitos para solicitarla, ya que no se puede sacar a muy temprana edad.
¿A qué edad se puede obtener la Cuenta RUT?
La Cuenta RUT puede ser solicitada por personas chilenas o extranjeras que cuenten con cédula de identidad nacional vigente. En cuanto a la edad, la entidad bancaria sostiene que se puede pedir desde los 12 años.
No obstante, podrán solicitarla, siempre y cuando, los padres de los menores de entre 12 y 17 años, sean clientes de BancoEstado.
Los pasos para que los padres puedan solicitar la Cuenta RUT de sus hijos menores, son los siguientes:
- Descargar la aplicación móvil del BancoEstado.
- Ingresar a menú "Más", opción "Abrir Cuenta" y luego "CuentaRUT para menores de edad".
Cabe recordar que se puede retirar el plástico en una sucursal de BancoEstado, pero también puede ser despachada al domicilio pagando un total de $3.900.
