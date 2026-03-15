Se refuerza la frontera norte: Siguen llegando maquinarias para la construcción de zanjas y muros

15 mar. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa llegando la maquinaria del Ejército al paso de Chacalluta para empezar la construcción de zanjas y muros en la frontera norte, una de las medidas principales que había anunciado el Presidente José Antonio Kast para combatir la migración irregular.

Un equipo de Meganoticias, liderado por el periodista Javier Louit, se encuentra en la zona para recabar todos los antecedentes respecto a esta materia. De hecho, el comunicador indicó que ya hay máquinas que están trazando líneas para iniciar la construcción de zanjas este lunes.

Además de las máquinas del Ejército y la presencia de Carabineros, también ha habido despliegue de la policía peruana en la frontera.

Se espera que el lunes el Presidente Kast arribe a la frontera norte para dar el inicio oficial de las obras. Sin embargo, el paso de Chacalluta no es la única zona que será intervenida, pues se espera construir muros de aproximadamente 5 metros de altura en la frontera con Bolivia, trabajos que durarían al menos 90 días.

Perú retomará el trabajo binacional con Chile en la frontera

El canciller peruano, Hugo de Zela, afirmó en una entrevista que no le sorprendió el anuncio del Presidente Kast, pues los trabajos en la frontera ya habían sido tratados previamente.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, la periodista peruana Cintya Malpartida explicó que "esto no ha sido una sorpresa para Perú. El sábado, el canciller peruano brindó declaraciones al canal del Estado, señalando que Perú ha sido notificado de forma oficial el último 10 de marzo de las intenciones de José Antonio Kast".

"El gobierno peruano, más que presentar un reclamo, lo que está buscando ahora es trabajar de manera bilateral", señaló la profesional peruana.

Por último, la periodista dijo que un mayor resguardo en la frontera "va a permitir a Perú incrementar sus medidas de control de migración".