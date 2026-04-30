Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

30 abr. 2026 - 03:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4.2 se registró en la madrugada de este jueves, cuando el reloj marcaba las 02:52 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 43 km al norroeste de Quillagua, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 54 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del sismo.

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