Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

28 abr. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 22:22 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 97 kilómetros al oeste de Pisagua, a 34 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.