Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

27 abr. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4.5 se registró en la mañana de este lunes, cuando el reloj marcaba las 07:37 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al suroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 112,9 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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