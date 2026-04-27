La decepción de Marcela Vacarezza tras insólita compra en línea e inesperado producto que recibió

27 abr. 2026 - 09:19 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza contó una inédita, pero divertida experiencia que vivió recientemente y que la ha hecho reírse de ella misma. Lo anterior, debido a una compra que realizó a través de una aplicación.

Resulta que la psicóloga compró un producto que le pareció atractivo, pero recibió algo completamente diferente cuando llegó a su casa, comparándolo con un meme viral: "Lo que pedí y lo que me llegó", comparó entre risas.

¿Qué le pasó a Marcela Vacarezza?

"Les quería contar algo que me acaba de pasar. No me paro de reír. Yo nunca había querido comprar por Shein porque, no sé, uno desconfía de las cosas, pero me he comprado cosas buenas", partió diciendo Marcela en video.

"Hay que saber elegir. El otro día vi unas tazitas vintage, un juego para tomar café, y me acordé de esos memes que dicen, 'lo que esperabas y lo que te llegó', se los muestro", agregó Marcela entre risas.

Inmediatamente mostró una cajita con tazas, platos y una tetera, pero todo en formato miniatura, ya que la esposa del conductor del Festival de Viña, Rafael Araneda, no se fijó en que el producto era de tamaño pequeño.

"¡Qué horror! Pero me conozco, no es culpa de Shein, es culpa mía, obviamente. Igual son lindas", dijo a modo de consolarse a ella misma.

Luego de las risas, Marcela explicó que revisó su compra, "y claro, ahí decía, igual que las tazitas, en letras miniatura decía, 'miniaturas'. Lo que pedí y lo que me llegó", lamentó riendo.

La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores que se sintieron identificados con ella, pero también de amigos y familiares que se rieron de la situación, entre ellas su hija Florencia Araneda, quien comentó, "sabía que esto pasaría tarde o temprano".

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