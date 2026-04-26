Pamela Leiva tras presentar públicamente a su nueva pareja: "Nos dimos la oportunidad de que el vínculo se modificara"
- Por Meganoticias | Cristian Latorre
La comediante y exchica reality, Pamela Leiva, sorprendió recientemente al presentar públicamente a su nueva pareja durante una rutina en un programa emitido por Canal 13. En ese contexto, lo dio a conocer con nombre y profesión, cerrando el momento con un beso.
Según explicó Leiva a LUN, se trata de Leonel Vargas, quien en el pasado fue su dentista. Con el tiempo, ambos desarrollaron una amistad que evolucionó hacia una relación sentimental.
De paciente a pareja
"Lo conocí como paciente. Me faltaban muchas muelas por mala salud dental de chica y otras que se me echaron a perder por el reflujo bariátrico", afirmó la también actriz. Posteriormente, detalló que llegó a Leonel tras la recomendación de su antigua dentista.Ir a la siguiente nota
De acuerdo con lo que contó, Leonel Vargas es rehabilitador oral y estético, especializado en implantes, carillas y tratamientos relacionados con la estética facial.
"Entre consultas nos fuimos haciendo amigos. Empezamos a compartir y salir. Es full apañador y contenedor. Me cuida mucho. Siempre fue así como amigo, pero ahora eso se siente distinto en esta nueva etapa", valoró la comediante.
Una amistad que evolucionó con los años
La relación entre ambos se remonta a varios años atrás. Durante ese tiempo, Vargas acompañó a Leiva a distintos eventos sociales, incluidos matrimonios de figuras conocidas.
"Él me acompañó al matrimonio de Andrea Dellacasa (en Argentina, a fines de 2023) y al de la Marité (Marité Matus, con Camilo Huerta, en 2024), pero siempre como amigos".
"Él tenía polola, yo igual tenía una historia por ahí, y nosotros full amigos. Viajamos un par de veces y siempre juntos para arriba y para abajo", detalló.
La relación dio un giro a fines de 2025, cuando ambos estaban solteros y decidieron viajar juntos a una viña y después a Brasil. Fue en ese contexto donde comenzó el coqueteo.
"Me comenzó a tirar los cortes (jajaja). Nos empezamos a hacer ojitos y nos dimos la oportunidad de que el vínculo se modificara. Después nos fuimos de viaje a Florianópolis y ahí se consolidó el romance", confirmó Leiva.
"Siempre tuvimos miedo de dañar la amistad"
Pese a la cercanía previa, la comediante reconoció que dar el paso hacia una relación no fue sencillo, principalmente por el temor de ambos a afectar la amistad.
"Siempre tuvimos miedo de dañar la amistad, pero asumimos que a los dos nos pasaban cosas y nos dimos la oportunidad. Es que sobre todo nos tenemos mucho cariño. Es una relación muy bonita. Ya éramos amigos y la pasábamos muy bien, y le dije que pololear era subir el nivel. Así él dice que lo convencí", contó.
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