Pamela Leiva tras presentar públicamente a su nueva pareja: "Nos dimos la oportunidad de que el vínculo se modificara"

26 abr. 2026 - 12:15 hrs.

La comediante y exchica reality, Pamela Leiva, sorprendió recientemente al presentar públicamente a su nueva pareja durante una rutina en un programa emitido por Canal 13. En ese contexto, lo dio a conocer con nombre y profesión, cerrando el momento con un beso.

Según explicó Leiva a LUN, se trata de Leonel Vargas, quien en el pasado fue su dentista. Con el tiempo, ambos desarrollaron una amistad que evolucionó hacia una relación sentimental.

De paciente a pareja

"Lo conocí como paciente. Me faltaban muchas muelas por mala salud dental de chica y otras que se me echaron a perder por el reflujo bariátrico", afirmó la también actriz. Posteriormente, detalló que llegó a Leonel tras la recomendación de su antigua dentista.

De acuerdo con lo que contó, Leonel Vargas es rehabilitador oral y estético, especializado en implantes, carillas y tratamientos relacionados con la estética facial.

"Entre consultas nos fuimos haciendo amigos. Empezamos a compartir y salir. Es full apañador y contenedor. Me cuida mucho. Siempre fue así como amigo, pero ahora eso se siente distinto en esta nueva etapa", valoró la comediante.

Pamela Leiva y Leonel Vargas - Instagram

Una amistad que evolucionó con los años

La relación entre ambos se remonta a varios años atrás. Durante ese tiempo, Vargas acompañó a Leiva a distintos eventos sociales, incluidos matrimonios de figuras conocidas.

"Él me acompañó al matrimonio de Andrea Dellacasa (en Argentina, a fines de 2023) y al de la Marité (Marité Matus, con Camilo Huerta, en 2024), pero siempre como amigos".

"Él tenía polola, yo igual tenía una historia por ahí, y nosotros full amigos. Viajamos un par de veces y siempre juntos para arriba y para abajo", detalló.

La relación dio un giro a fines de 2025, cuando ambos estaban solteros y decidieron viajar juntos a una viña y después a Brasil. Fue en ese contexto donde comenzó el coqueteo.

"Me comenzó a tirar los cortes (jajaja). Nos empezamos a hacer ojitos y nos dimos la oportunidad de que el vínculo se modificara. Después nos fuimos de viaje a Florianópolis y ahí se consolidó el romance", confirmó Leiva.

"Siempre tuvimos miedo de dañar la amistad"

Pese a la cercanía previa, la comediante reconoció que dar el paso hacia una relación no fue sencillo, principalmente por el temor de ambos a afectar la amistad.

"Siempre tuvimos miedo de dañar la amistad, pero asumimos que a los dos nos pasaban cosas y nos dimos la oportunidad. Es que sobre todo nos tenemos mucho cariño. Es una relación muy bonita. Ya éramos amigos y la pasábamos muy bien, y le dije que pololear era subir el nivel. Así él dice que lo convencí", contó.

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