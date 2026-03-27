Pamela Leiva se revisó la manga gástrica luego de operarse hace 17 años: "Fue la mejor decisión que pude haber tomado"

27 mar. 2026 - 11:23 hrs.

La comediante y ex chica reality Pamela Leiva se sometió a una revisión de la manga gástrica que se realizó hace ya 17 años, y horas más tarde se la jugó e hizo un show de stand-up en Santiago.

La triunfadora del Festival de Viña reveló que debe tener un control anual de dos horas aproximadamente para saber el estado de la operación, y desde que se intervino el estómago han encontrado un estado positivo en su cuerpo.

"Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida"

En conversación con LUN, la comediante transparentó que la manga gástrica le cambió totalmente su vida y que, a pesar de que ha sido un proceso de arduo cuidado, no se arrepiente de la decisión que tomó hace 17 años.

"Yo me volvería a operar. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Si pudiera hablarme, me diría: 'Hazlo, opérate, cuídate y aprovecha esta oportunidad'", expresó. Además, contó que logró bajar más de 60 kilos, pero que actualmente está intentando mantenerse en un peso ideal.

"Yo llegué a bajar 60 kilos, esa fue la máxima baja. (...) Para la pandemia me pegué una subida y después del Festival de Viña otra vez. Hasta enero de este año llegué a mi peso máximo, desde la operación, que fueron 82 kilos, así que volví a un plan con nutriólogo", y ahora logró bajar 5 kilos y pesa 77.

El show de comedia a horas de su control

Ese mismo día que tuvo el control anual, pocas horas después tenía un show de stand-up comedy en Santiago: "Estuve todo el día como a media máquina y sentía la garganta, literal, como que había pasado una manguera por ella jajaj. Tuve que hacer ejercicios vocales y me costó echar a andar la máquina de nuevo, pero lo logramos".

Pero resultó ser todo un éxito el show, incluso un reconocido exjugador de Colo Colo la visitó. "Tenía un evento a las 21 horas en Huechuraba y fue el gran Esteban Paredes a verme. Estuvo súper bueno el show y la gente lo pasó increíble", relató, feliz.

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