Sigue dedicándose a la danza y hace poco se casó: Así es la actualidad de la ex Rojo Leticia Zamorano

27 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las queridas participantes más reconocidas del programa de talentos "Rojo" es Leticia Zamorano: la bailarina, a pesar de no ganar la competencia del espacio juvenil de TVN, pasó a ser recordada por todos los seguidores gracias a su carisma y talento.

Zamorano hizo su debut en el año 2003, durante la segunda temporada del programa, y compitió contra los también bailarines Raúl Peralta, María Isabel "Icha" Sobarzo y Paulina López.

Leticia Zamorano en Rojo.

La actualidad de Leticia Zamorano

En "Rojo" se hizo muy buena amiga de Maura Rivera, la "Icha", Daniela Castillo y Carolina Soto, con quienes aún mantiene su relación de amistad pese a estar alejada del mundo de la televisión.

Luego del fin de su paso por el programa de talentos, continuó ligada estrechamente al arte y la danza, incluso ha sido coach de diferentes programas de baile y se dedicó por varios años, pero tras bambalinas, nunca volviendo a ser la protagonista.

Hizo giras por Chile con musicales y obras teatrales, como "Aladdino", "Peter Pan" y "Corazón Rojo"; la última, acompañada de sus amigas y recorriendo diferentes escenarios para retratar su amistad del programa, pero posteriormente se enfocó en una nueva idea.

"Saqué un proyecto de danza llamado FAMS sobre empoderamiento femenino a través del movimiento. Y este último tiempo he estado mucho en el área de pedagogía, trabajo en un proyecto del Mineduc que integra las disciplinas artísticas en el currículum de los colegios", comentó en una entrevista durante el 2022.

Actualmente tiene 46 años y vive en Iquique con su pareja, Fabián Lazo, con quien recientemente se casó. Han compartido diversas fotos y videos con amigos del programa juvenil y cercanos, como Christian Ocaranza, Carolina Solo y Leandro Martínez, incluso el actor Jorge López.

Así luce en la actualidad Leticia Zamorano:

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