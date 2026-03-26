Muere el histórico payaso "Cucharita", referente del circo chileno

26 mar. 2026 - 17:06 hrs.

Este jueves, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó el fallecimiento del destacado payaso nacional Carlos "Cucharita" Gajardo Tapia, reconocido como una figura fundamental en las artes circenses en Chile.

La noticia también fue comunicada por su compañero de escenario durante décadas, Eduardo González, el payaso "Chirola", quien a través de redes sociales compartió un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó.

El mensaje del Ministerio de las Culturas

"Durante más de siete décadas, 'Cucharita' dedicó su vida al circo, dejando una huella imborrable como artista al convertirse en uno de los pioneros que llevó el mundo del payaso a la televisión abierta", señaló la cartera de las culturas.

"Su talento y gracia arrancaron carcajadas y aplausos en generaciones de espectadores y espectadoras. Su talento también se expresó en disciplinas como el equilibrismo, los malabares y la música", añadió.

Emotiva despedida de su compañero “Chirola”

Por su parte, el payaso "Chirola" dedicó sentidas palabras a través de su cuenta de Facebook a quien fue su compañero por décadas sobre los escenarios.

“Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado, me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío”.

Carlos Gajardo Tapia fue integrante de uno de los tríos más emblemáticos del humor circense chileno, junto a Jorge Domínguez Aguilera (Payaso Copucha) y el propio Chirola.