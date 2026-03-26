Denuncian a Nano Calderón tras altercado con influencer español: Los detalles de la querella

26 mar. 2026 - 10:12 hrs.

El influencer Hernán “Nano” Calderón, hijo de Raquel Argandoña, se encuentra en el centro de la polémica luego de que un influencer español lo denunciara por cuasidelito de homicidio y amenazas.

El caso fue dado a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien entregó detalles de la denuncia a través de sus redes sociales. En su relato, explicó los motivos que habrían originado la acción judicial presentada por un influencer español de apellido “Peredo”.

Los motivos de la denuncia a Nano Calderón

De acuerdo con la comunicadora, Nano Calderón fue acusado de agredir al denunciante en una bomba de bencina ubicada en la comuna de Huechuraba, en medio de un conflicto que ambos mantenían en redes sociales. La disputa habría surgido luego de que Calderón acusara a Peredo de utilizar fotografías suyas para aparentar una vida lujosa.

"Nano Calderón obviamente le escribe. Lo escribe primero en sus redes, también le escribe por interno, incluso fue recogido por el sitio de Chilevisión.cl esto de que Nano lo acusa de haberle robado las fotos y dice incluso ‘que me dé una dirección’ o algo así para encontrarlo”, explicó Gutiérrez.

“Se produce una pelea donde el denunciante termina con lesiones e interpone esta querella que fue declarada admisible por el tribunal, por el Juzgado de Garantía de Santiago”, aseguró la periodista.

Desde la familia declinaron hablar del tema

Según agregó Cecilia Gutiérrez, “el abogado del querellante es bien conocido. De hecho, él se autodenominó el mejor abogado de Chile, así que es bien conocido”.

En paralelo, la periodista intentó obtener una versión de Raquel Argandoña respecto a la situación. Sin embargo, la comunicadora aseguró que la animadora declinó referirse al tema.

"Ella me dijo que hace mucho tiempo tomó el compromiso con sus hijos de no hablar públicamente de ellos, ni para bien ni para mal, nada. No se va a referir a ningún tema que tenga que ver con ellos. Así que, bueno, más antecedentes los vamos a dar después”, agregó la comunicadora.

“Tengo la querella también, ahí se las voy a ir desglosando más adelante”, aseguró.

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