Bono Bodas de Oro: ¿Cuánto cobra el matrimonio?

12 may. 2026 - 20:00 hrs.

El Bono Bodas de Oro se entrega a las parejas que cumplan 50 años de matrimonio, que convivan en el mismo hogar, que se encuentren en el tramo 80 del Registro Social de Hogares y que acrediten residencia en el territorio nacional.

Una vez cumplido los 50 años de unión, se otorgará un lapso de hasta un año para pedir el beneficio. Este proceso puede realizarse por videoatención de ChileAtiende o en una sucursal física, previa cita.

En caso que uno de los cónyuges fallezca después de cumplido el lapso de unión legal, la persona viuda podrá reclamar el 50% del bono, siempre que se solicite antes del aniversario 51 de bodas.

Pero, si uno de los casados fallece ya habiendo pedido el dinero y verificado el cumplimiento de los requisitos, se otorgará el total del beneficio, tanto la mitad correspondiente como la otra mitad como parte de herencia.

¿Cuánto dinero se entrega?

Según la página web de ChileAtiende, el valor del bono a partir del 1 de octubre de 2025 es de $463.166 y es repartido en partes iguales ($231.583 para cada cónyuge). La pareja debe hacer la solicitud junta o demostrar un poder notarial en físico.

En caso de hacerse por videoatención, será necesario presentar una fotografía digital de la cédula de identidad por ambos lados. Si los esposos desean recibir el pago en sus cuentas bancarias, tienen que agregar los datos del banco, tipo y número de cuenta, y formalizar el trámite por el correo electrónico indicado por el funcionario.

Quienes asistan a una sucursal deberán entregar solo la cédula de identidad de ambos. En caso que se presente un apoderado, este debe mostrar su poder notarial.

Antes de pedir el Bono Bodas de Oro, ChileAtiende recomienda llamar a su call center (101 o al +56 44 236 20 00 para quienes estén en el extranjero), con el fin de saber si les corresponde el aporte. El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

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