Conaf prepara resolución para búsqueda de tesoro en Juan Fernández: Empresario podría retomar excavaciones en septiembre

12 may. 2026 - 20:11 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda del supuesto tesoro escondido en el Archipiélago de Juan Fernández volvió a abrir un nuevo capítulo. Luego del reciente fallo de la Corte Suprema, la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Valparaíso trabaja en una nueva resolución relacionada con la solicitud presentada por el cazatesoros estadounidense Bernard Keiser, quien lleva cerca de 30 años realizando expediciones en la zona de Puerto Inglés.

Según antecedentes del proyecto, el empresario ya ha invertido más de 5 millones de dólares en excavaciones y exploraciones para intentar encontrar el tesoro atribuido al lord George Anson, compuesto supuestamente por barriles con monedas de oro, joyas y piedras preciosas del siglo XVIII.

Nueva resolución tras fallo judicial

De acuerdo con lo informado por El Mercurio de Valparaíso, el director regional de Conaf Valparaíso, Sandro Bruzzone, explicó que “la búsqueda data de muchos años, ya en 1999 había resoluciones de calificación ambiental favorables al interesado”.

Sin embargo, en 2022 Keiser presentó una nueva solicitud ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso. Tras revisar los antecedentes, el organismo determinó que el proyecto no requería volver a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Con esa resolución, el empresario solicitó autorización a Conaf para continuar con las excavaciones, pero el permiso fue rechazado. Ante eso, recurrió al Tribunal Ambiental, instancia que acogió su reclamación.

En ese contexto, Bruzzone detalló que “en este momento, nos da un mandato a la corporación, en la cual señala que debemos, en primer lugar, dar admisibilidad al reclamo que presenta el interesado, nos mandata a invalidar la resolución de rechazo y nos mandata a la vez a evaluar y emitir una nueva resolución fundadamente”.

Además, agregó que “nos encontramos en este momento en la fase del cúmplase de este mandato que nos da el Tribunal Ambiental, elaborando esta resolución de acuerdo a una fundamentación de la motivación. Nos dio un plazo de seis meses desde febrero de este año 2026”.

Excavaciones podrían retomarse en septiembre

El abogado de Keiser, José Antonio Urrutia, afirmó que la corporación ya trabaja en la nueva resolución. “Con la Conaf hemos tenido reuniones y la verdad es que están en proceso de redactar su resolución, cumpliendo con lo mandatado por la Corte Suprema y por el Tribunal Ambiental. Nos dijeron que lo iban a hacer antes de junio, así que estamos a la espera”, sostuvo.

El proceso también ha generado críticas desde la isla. El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, cuestionó expediciones anteriores lideradas por el empresario estadounidense y señaló que en ocasiones se utilizó maquinaria pesada, además de asegurar que no ha habido beneficios concretos para la comunidad tras décadas de exploraciones.

Frente a eso, Urrutia descartó que en esta nueva etapa se contemple el ingreso de maquinaria pesada. “La crítica de que no podemos entrar con máquinas no es aplicable en este caso, porque no estamos solicitando máquinas. Las actividades de excavación del tesoro se van a realizar con palas, picotas, chuzos y un martillo neumático para romper roca. No va a haber maquinaria pesada”, aseguró.

La intención del empresario es retomar las labores durante la próxima temporada estival. Según explicó Urrutia, “las actividades de búsqueda del tesoro se tienen que hacer en época de verano por el clima de Juan Fernández. Bernard Keiser espera empezar en septiembre y tiene seis meses”.

El tesoro que buscan hace casi tres décadas

Incluso, sostuvo que el estadounidense cree que el hallazgo podría concretarse antes de ese plazo. “Según él, el tesoro lo va a encontrar antes, así que capaz que no sean necesarios los seis meses. Él va seguro, porque el área a excavar es muy chica, es de 15 por 15 metros, como una cancha de tenis”, afirmó.

El supuesto tesoro estaría compuesto por cerca de 1.000 barriles con monedas de oro, joyas y piedras preciosas. Su valor actual se estima entre 20 mil millones y 40 mil millones de dólares.

La iniciativa además contempla un acuerdo donde el 25% del tesoro sería para Bernard Keiser y sus asociados, mientras que el 75% restante quedaría para el Estado chileno.