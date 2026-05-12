Auditoría interna en Codelco detecta sobreestimación de 20 mil toneladas de cobre en producción de diciembre

12 may. 2026 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

Los resultados preliminares de una auditoría interna en Codelco detectaron una incorporación incorrecta de 20 mil toneladas métricas finas (tmf) de cobre, situación que terminó por sobreestimar la producción reportada por la estatal durante diciembre del año pasado.

Según informó Diario Financiero, la investigación interna inició luego de los cuestionamientos que surgieron en torno al fuerte aumento de producción informado por la cuprífera a fines de 2025.

El aumento de producción que generó dudas

En diciembre, Codelco reportó una producción de 172.300 toneladas métricas finas de cobre, una cifra considerablemente superior al promedio mensual de 105.600 toneladas registrado entre enero y noviembre del mismo año.

Aunque el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, sostuvo en ese momento que la compañía había logrado estabilizar la producción, y posteriormente defendió las cifras entregadas durante la presentación de resultados de marzo, la auditoría interna levantó observaciones respecto al proceso utilizado para contabilizar parte de esas toneladas.

Según los antecedentes publicados, la investigación preliminar apunta al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez Márquez, en el marco de una iniciativa denominada P1 (Productos Terminados), que involucraba coordinación con la división Chuquicamata.

Las observaciones de la auditoría

De acuerdo al informe citado por el medio especializado, Márquez habría enviado una nota interna en calidad de borrador a la división Chuquicamata para que fuera firmada por el gerente general de la división, René Galleguillos, “en señal de solicitud de aprobación de la iniciativa”.

Sin embargo, la auditoría sostiene que durante ese proceso eliminó “de sus destinatarios a la Gerencia de Contabilidad y no consideró a la Gerencia de Servicios Comerciales, lo que implicó un incumplimiento normativo relacionado con las aprobaciones requeridas”.

El documento preliminar también concluyó que el ejecutivo “excedió sus facultades autorizando la inclusión de 20.000 tmf, sin realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el procesamiento del material en la División Radomiro Tomic, cuestión que solicitaba la nota interna borrador que él confeccionó y que firmó el Gerente General de DCH (Chuquicamata, René Galleguillos) solicitando su autorización”.

Además, el reporte cuestionó que “no consideró los eventuales impactos” que podía generar para la imagen pública de Codelco la incorporación anticipada de esas 20 mil toneladas mediante la norma IFC N°108 – PO Productos en Proceso.

Descargos y respuesta de Codelco

Tras conocerse las observaciones preliminares, tanto César Márquez como René Galleguillos —y eventualmente otro ejecutivo, según consignó el medio— fueron requeridos para presentar sus descargos junto con los antecedentes correspondientes.

Desde Codelco confirmaron a Radio Bío Bío que el Comité de Auditoría del Directorio solicitó un reporte a la división Chuquicamata respecto de la producción 2025, “en el marco de sus atribuciones y de los procesos permanentes de control y revisión interna de la Corporación”.

La estatal agregó que “es un proceso en desarrollo, por lo que no corresponde adelantar conclusiones mientras siga en curso”.

El efecto que tendría la sobreestimación

Según agregó DF citando fuentes cercanas a la estatal, la eventual sobreestimación de producción no tendría impacto en los resultados financieros de la empresa.

Sin embargo, sí podría afectar el cumplimiento de metas de producción y, con ello, los bonos asociados tanto para ejecutivos como para trabajadores de la compañía.

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