¿Dónde están los chilenos que permanecieron en el crucero con casos de hantavirus? Minsal aclaró su situación

12 may. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la preocupación e interrogantes que ha dejado el brote de hantavirus en el crucero holandés MV Hondius, el Ministerio de Salud informó cuál es la situación actual de los dos chilenos que estuvieron a bordo de la embarcación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad sanitaria, los dos chilenos estaban en otra embarcación, pero tras presentar problemas de salud —que no tienen ninguna relación con el hantavirus— fueron trasladados precisamente al crucero MV Hondius.

¿Dónde están los chilenos que estuvieron en el crucero?

Según informó el Ministerio de Salud mediante un reporte oficial, ambos ciudadanos permanecen actualmente en Chile bajo cuarentena domiciliaria preventiva y en monitoreo epidemiológico por parte del propio Minsal.

Ambos se mantienen asintomáticos y sin señales de estar afectados por el virus, sin embargo, deberán cumplir la cuarentena mientras se cumple el período de incubación del virus.

La ministra de Salud, May Chomalí, señaló —según consignó BioBioChile— que "siguen en vigilancia, hasta ahora no tienen síntomas. Todavía tenemos que esperar los 45 días y están en estudios serológicos que hasta ahora están dando negativos, esperemos que sigan así".

También, aclaró que se les realizarán exámenes periódicos cada cuatro días hasta que se cumplan los 45 días, correspondientes al tiempo máximo de incubación del virus.

Desde el Minsal recalcaron además que Chile no habría sido el lugar donde se produjo el contagio de los viajeros afectados en el crucero, pues su paso por Chile habría sido antes de que contrajeran el virus.

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