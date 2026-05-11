Revelan nuevo antecedente en caso de sargento fallecido en Puerto Varas: Llamado al 133 estaba vinculado a su celular

11 may. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

A dos meses del fallecimiento del sargento Javier Figueroa, ocurrido el 11 de marzo —el mismo día del traspaso de mando presidencial—, la investigación del Ministerio Público enfrenta una serie de interrogantes que han hecho difícil esclarecer lo que realmente ocurrió esa madrugada en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Sin embargo, una reciente publicación de Canal 13 reveló que uno de los últimos hallazgos de la investigación abre una nueva línea de análisis respecto al teléfono desde el que se realizó el llamado a Carabineros.

El llamado al 133 vino de un teléfono "asociado" al carabinero

El sargento Figueroa resultó gravemente herido durante la madrugada tras recibir un disparo en la cabeza. Tras ocho días en riesgo vital, falleció. Desde entonces, la Fiscalía trabaja para determinar las causas exactas del hecho, sin que hasta ahora ni la PDI ni el OS-9 de Carabineros hayan podido establecer la participación de terceros.

Esa noche todo comenzó cuando alguien llamó al 133 para reportar la presencia de personas tomando alcohol en la vía pública en Puerto Varas. Ese llamado fue el que motivó el operativo en el que Figueroa resultó herido.

Lo que la Fiscalía detectó recientemente es que ese llamado provino de un teléfono "asociado" al propio sargento Figueroa. Este dato, según consigna el citado medio, explicaría por qué los investigadores no habían podido identificar a la persona que hizo el reporte: la línea estaba vinculada a la propia víctima.

Sin embargo, el elemento se vuelve aún más desconcertante: el teléfono fue encontrado en la mochila del sargento, sin chip. Esto abre una serie de preguntas sobre cómo se realizó el llamado y quién lo hizo realmente.

Sin rastro de terceros en el arma

Otro dato relevante de la investigación apunta a la ausencia de evidencia que vincule a otras personas directamente con el disparo. Según fuentes conocedoras del caso, no se han encontrado restos de terceros en el arma utilizada en el hecho.

Además, se analizó el ADN del compañero carabinero que acompañaba a Figueroa esa noche. El resultado fue negativo, descartando por ahora su participación en lo ocurrido.

Respecto al proyectil, la investigación sí logró establecer un dato concreto: el disparo ingresó por la frente del sargento con salida posterior, y la bala corresponde al arma del propio carabinero fallecido.

La causa sigue abierta y sin una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió esa madrugada.

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