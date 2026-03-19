"Una carrera intachable": ¿Quién era Javier Figueroa, el carabinero que murió tras recibir un disparo en su cabeza?

19 mar. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

A ocho días del brutal ataque que lo llevó a ser diagnosticado con muerte cerebral, este jueves falleció el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa. La noticia fue confirmada por la propia institución en horas de la noche, en medio de rumores acerca del estado de salud del funcionario.

Cabe recordar que el uniformado se mantenía internado en el Hospital de Puerto Montt de la mano de ventilación mecánica desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, este jueves su cuerpo no resistió el examen médico de apnea al que fue sometido.

"Una carrera intachable"

A través de un comunicado emitido por redes sociales, Carabineros señaló que la partida del sargento segundo Figueroa "enluta a toda la institución y a quienes compartieron con él su vocación de servicio y compromiso con el país".

En ese mismo sentido, la capitán Javiera García se había referido a él como "un funcionario con una carrera intachable". Esto, considerando además que Figueroa cumplía funciones como jefe de ronda de la Primera Comisaría de Puerto Varas.

El sargento segundo Javier Figueroa, de 36 años de edad, formó una familia junto a otra integrante de la institución, con quien se casó y tuvo un hijo.

Fue cerca de las 06:00 horas del pasado miércoles 11 de marzo que en medio de un procedimiento por consumo de alcohol en la vía pública en la comuna de Puerto Varas, el uniformado recibió un disparo en su cabeza.

Tras el tiroteo, los atacantes se dieron a la fuga y el funcionario fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Puerto Montt, donde permaneció internado hasta su deceso este jueves 19 de marzo.