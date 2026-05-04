"Experiencia inolvidable": El viaje de Cristián Arriagada con su hijo junto a Javiera Suárez

04 may. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El cirujano viudo de la periodista Javiera Suárez, Cristián Arriagada, compartió en redes sociales una experiencia familiar que ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

A través de imágenes y un mensaje, dio cuenta de un viaje que combinó paisajes, cultura y momentos personales.

Fue el propio Arriagada quien publicó en su cuenta de Instagram un compilado de fotografías junto al hijo que tuvo con Suárez, Pedrito Milagros, en un viaje que realizaron a Rapa Nui.

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Así fue el viaje a Rapa Nui

“Hay viajes que pasan a ser experiencias inolvidables y esta, sin duda, es una de esas”, escribió en la publicación, donde también explicó que el recorrido se concretó tras una invitación. “Viajamos con Pedro a Rapa Nui invitados por Nayara Hangaroa. Vivimos la magia de la isla y de su maravillosa gente”, agregó.

En el mismo mensaje, el médico detalló parte de las actividades realizadas durante el viaje, vinculadas a la cultura y tradiciones del lugar. “Viajamos por la historia y la cultura, comimos las joyas del mar que extraen con respeto y pasión, vivimos el baile tradicional y sus majestuosos vestuarios”, señaló.

Además, planteó la dificultad de resumir la experiencia en imágenes y aprovechó de agradecer a los habitantes de la isla por la acogida.

La publicación generó una rápida respuesta en la plataforma, alcanzando cerca de 10 mil "me gusta" en pocas horas, junto con más de 300 comentarios.

Entre ellos, varios usuarios hicieron referencia al parecido del niño con su madre, Javiera Suárez, con mensajes que destacaban ese vínculo familia. Algunos de ellos rezaban: “Qué maravilla cómo Pedro se parece a Javiera” y “qué lindo es tu hijo, es la cara de su madre”.



La periodista y conductora de medios como La Red y Zona Latina falleció en 2019, luego de una lucha de tres años contra el cáncer.

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