"Ya no me reconoce": La sincera confesion de Tonka Tomicic por enfermedad de su madre

04 may. 2026 - 09:35 hrs.

Tonka Tomicic protagonizó un emotivo momento en el programa Only Friends, cuando decidió hablar del delicado estado de salud de su madre, Marija Petric, quien padece Alzheimer avanzado y vive en una residencia de adultos mayores.

"Ya no me reconoce"

Todo empezó cuando Raquel Argandoña aprovechó una conversación sobre las madres para preguntarle directamente a Tonka por la suya.

"No me reconoce, hace tiempo que ya no. Uno hace un duelo, hace una pérdida, pese a que esté con nosotros, pero no está, no está como mamá. Es duro, es súper difícil", sinceró Tonka.

En la misma línea, la animadora aprovechó para reflexionar sobre este tipo de enfermedades en el país porque como sociedad "hablamos muy poco de enfermedades, de tiempos difíciles, hablamos poco de la muerte".

A pesar de ello, aseguró que verbalizar de este tipo de problemas ayuda a disminuir el dolor: "Esa presión que uno siente se libera. No hablar, guardarlo todo no te ayuda mucho".

"Amo a mi mamá"

Tonka también aprovechó el momento para rendir un homenaje a la mujer que la crió. Describió a su madre como alguien que lo sacrificó todo por amor: "Ella lo dejó todo por amor, se fue de su casa, de su país, de su pueblo, siguió el amor a un idioma desconocido, sin familia, sin amigos".

Cabe consignar que Marija Petric es de origen croata, y esa historia de migración y sacrificio fue la que marcó a Tonka desde pequeña. "Yo amo a mi mamá, conmigo y con mi hermana fue maravillosa", afirmó la conductora.

Lo que su mamá nunca supo

Tonka también reconoció que sintió algo de alivio en que su madre no estuviera consciente de los momentos más difíciles que ella vivió en los últimos años cuando se vio relacionada en el denominado Caso Relojes a causa de su exmarido Parived.

"Menos mal que mi mamá no estaba bien, para ver y escuchar todo. Hubiera sido terrible, nunca me hubiera perdonado algo así", confesó.

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