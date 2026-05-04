Met Gala 2026: ¿a qué hora y donde ver la alfombra roja desde Chile? Revisa todo lo que debes saber sobre el glamoroso evento
- Por Paula Moreno
La Met Gala 2026 se realizará este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y como ya es tradición reunirá a las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y la moda.
Este año, el reconocido evento tendrá como eje el concepto de “Costume Art”, una propuesta que busca conectar la moda con la historia del arte occidental, desde la prehistoria hasta la actualidad.
Bajo esa línea, el dress code de este año invita a las celebridades a apostar por vestuarios conceptuales y arriesgados, que estén inspirados en corrientes artísticas como el barroco, el surrealismo o el arte contemporáneo.
Invitados confirmados
De acuerdo a la revista Cosmopolitan, entre las figuras confirmadas destacan:
- Beyoncé
- Lisa
- Sabrina Carpenter
- Doja Cat
- Nicole Kidman
- Sam Smith
- Zoë Kravitz
- Bad Bunny
- Serena Williams
- Aimee Mullins
- A’ja Wilson
- Cara Delevingne
¿A qué hora y dónde ver la alfombra roja?
La tradicional alfombra roja del evento comenzará a las 18:00 horas de Chile, momento en que las celebridades empezarán a desfilar con sus llamativos atuendos.
La transmisión oficial de la alfombra roja será gratuita y estará disponible de manera online a través de las plataformas digitales de Vogue:
- YouTube
- TikTok
- Sitio web oficial de Vogue
No obstante y como es tradición, la cena y las actividades dentro del museo serán privadas, por lo que la transmisión se centrará en la alfombra roja, uno de los momentos más esperados del mundo pop y fashionista.
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