Met Gala 2026: ¿a qué hora y donde ver la alfombra roja desde Chile? Revisa todo lo que debes saber sobre el glamoroso evento

04 may. 2026 - 02:20 hrs.

La Met Gala 2026 se realizará este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y como ya es tradición reunirá a las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y la moda.

Este año, el reconocido evento tendrá como eje el concepto de “Costume Art”, una propuesta que busca conectar la moda con la historia del arte occidental, desde la prehistoria hasta la actualidad.

Bajo esa línea, el dress code de este año invita a las celebridades a apostar por vestuarios conceptuales y arriesgados, que estén inspirados en corrientes artísticas como el barroco, el surrealismo o el arte contemporáneo.

Invitados confirmados

De acuerdo a la revista Cosmopolitan, entre las figuras confirmadas destacan:

Beyoncé

Lisa

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Nicole Kidman

Sam Smith

Zoë Kravitz

Bad Bunny

Serena Williams

Aimee Mullins

A’ja Wilson

Cara Delevingne

¿A qué hora y dónde ver la alfombra roja?

La tradicional alfombra roja del evento comenzará a las 18:00 horas de Chile, momento en que las celebridades empezarán a desfilar con sus llamativos atuendos.

La transmisión oficial de la alfombra roja será gratuita y estará disponible de manera online a través de las plataformas digitales de Vogue:

YouTube

TikTok

Sitio web oficial de Vogue

No obstante y como es tradición, la cena y las actividades dentro del museo serán privadas, por lo que la transmisión se centrará en la alfombra roja, uno de los momentos más esperados del mundo pop y fashionista.

Todo sobre Met Gala