Escándalo con el "Chino" Ríos: Denuncian que Carabineros debió retirarlo de un bar en Vitacura

03 may. 2026 - 17:21 hrs.

El retirado tenista Marcelo "Chino" Ríos volvió a protagonizar una polémica durante la noche del sábado, debido a que tuvo que ser retirado del Bar Taringa, ubicado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

Según se denunció en redes sociales, el otrora número uno del mundo se habría encontrado en estado de ebriedad, lo que derivó en una serie de incidentes que obligaron a los presentes a pedir ayuda, por lo que acudió personal de seguridad ciudadana y de Carabineros.

Video muestra al "Chino" Ríos con evidentes problemas

A través de X, la cuenta @ypoliticom compartió un video donde se ve al extenista con problemas para sostenerse por su cuenta, por lo que fue asistido por Carabineros. Eso sí, el registro no muestra ninguna situación violenta.

Además, en la publicación de X se comentó que Marcelo Ríos habría sufrido una caída en la que se habría roto la frente y que, también, habría amenazado a los clientes que se encontraban en el bar.

Hasta el momento, el deportista que fue número 1 del mundo no se ha referido a la situación que vivió.

El episodio se suma a una larga lista de polémicas que han rodeado al histórico tenista chileno fuera de las canchas, y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

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