Hija del "Chino" Ríos y Paula Pavic se vino a vivir a Chile: Conoce la carrera que entrará a estudiar

11 abr. 2026 - 10:26 hrs.

Isidora Ríos tiene 17 años recién cumplidos y una idea muy clara de lo que quiere para su vida. La hija mayor de Paula Pavic y Marcelo Ríos creció entre Chile y Florida, Estados Unidos, pero hoy no tiene ninguna duda: su hogar está en Santiago y aquí es donde planea construir su futuro.

Así lo contó la joven en una entrevista publicada por Las Últimas Noticias, donde habló con total franqueza sobre su decisión de quedarse en Chile, sus planes académicos y cómo vive el momento que atraviesa su familia mientras su mamá participa en un reality show.

Isi, como la llaman quienes la conocen, no guarda nostalgia por la vida en Estados Unidos. Según ella misma reconoció, nunca se sintió del todo cómoda allá, donde tenía pocos amigos y le costaba conectar con la gente. "Acá soy súper social, allá una antisocial", confesó, dejando claro que Chile es el lugar donde se siente más ella misma.

Su futuro

En junio próximo, Isidora comenzará a estudiar Finanzas en la Universidad del Desarrollo, un logro que alcanzó antes de lo esperado gracias a que completó dos años de colegio en uno de forma online. Con solo 17 años, ya tiene un pie dentro de la educación superior y una meta bien definida para los próximos años de su vida.

Además de sus estudios, Isidora mencionó que le gustaría explorar el mundo del modelaje. Para ella, ambos caminos no son excluyentes, sino que forman parte de un mismo proyecto personal que viene construyendo con determinación y a su propio ritmo, demostrando una madurez que sorprende para su edad.

¿Qué pasará con sus hermanos?

En cuanto a la dinámica familiar, Isidora y sus cuatro hermanos están viviendo actualmente con su papá en Chile, mientras su mamá está en el encierro del reality. Cuando Paula Pavic salga del programa, cada uno tomará su propio camino: algunos se irán con ella a Estados Unidos y otros se quedarán en el país, una decisión que, según contó la joven, sus padres respetan completamente.

Isi también se refirió a la postura de su mamá frente a la universidad. Paula Pavic no es muy partidaria de que su hija estudie una carrera y preferiría que tomara un curso en su lugar. Sin embargo, Isidora tiene claro lo que quiere y no planea cambiar de opinión. "Yo igual quiero estudiar", afirmó con convicción, mostrando que en este tema no está dispuesta a ceder.

La joven también habló sobre lo que no va a extrañar de Florida, y la respuesta fue tan directa como todo lo demás que dijo: la comida. Según ella, la gastronomía del sur de Estados Unidos no le convence para nada, mientras que en Chile disfruta de la comida local. "Mi plato favorito son las empanadas", reveló entre risas, sellando con eso su declaración de amor por el país donde eligió quedarse.

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