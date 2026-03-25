Paula Pavic revela cómo cambió su vida tras separarse de Marcelo Ríos
- Por Cristian Latorre
La empresaria y relacionadora pública Paula Pavic se refirió al profundo cambio personal que ha experimentado tras su separación del extenista y exnúmero 1 del ranking ATP, Marcelo Ríos.
¿Qué dijo Paula Pavic?
En conversación con La Cuarta, Pavic detalló cómo su vida cambió drásticamente tras el quiebre. "Mientras estaba casada, tenía una vida súper cerrada donde no salía con amigas ni nada".
"Él no trabajaba, yo tampoco, entonces estábamos 24 horas pegados, sólo nos despegábamos porque él iba al gimnasio y a mí no me gustaba ir al gimnasio en esa época. Estar así obviamente genera una relación de dependencia súper grande, donde lo haces todo con esa persona", recordó.
"Me adapté 100% a hacer todo lo que él quería"
En esa misma línea, añadió: “siento que uno al final acepta ese tipo de cosas a cambio de otras cosas y también porque uno se pone en esa disposición también. Porque en ese momento yo estaba feliz, a mí me encantaba, y no podía entender por qué mis amigas no hacían lo mismo con sus parejas. Ahora me imagino estar así, y me muero, me ahogo de sólo pensarlo”.
"Estaba totalmente vacía mentalmente, era como un robot, un zombie, sin opinión ni nada. Viví mucho tiempo la vida de él, me adapté 100% a hacer todo lo que él quería. Vivía en función de mis hijos, de mi marido, del resto, y no me escuchaba a mí, ni siquiera pensaba en qué es lo que yo quiero. Entonces ahora siento que al fin me estoy escuchando. Por primera vez estoy siendo súper egoísta, pensando en mí. Porque siento que si yo estoy bien, puedo entregar mucho más también”, sostuvo.
Finalmente, la empresaria realizó una autocrítica y reconoció que hoy disfruta cosas que antes evitaba, simplemente porque a su expareja no le gustaban.
"A Marcelo no le gustaban. Pero ahora lo puedo vivir 100% porque no tengo que darle explicaciones a nadie, no tengo que hacer nada por nadie tampoco", cerró.
