Paula Pavic destapó tensa relación con Chino Ríos y se refirió a la nueva pareja del extenista

17 mar. 2026 - 18:58 hrs.

Marcelo Ríos y Paula Pavic mantuvieron una larga relación de 16 años, periodo en el que tuvieron cinco hijos y en el que vivieron principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 el matrimonio se terminó y su relación actual se ha visto muy deteriorada.

Así lo confirmó la propia Pavic, que en conversación con el podcast '¿Amiga, supiste?' aseguró que su próximo ingreso a un reality show no fue bien recibido por su exmarido.

"Con suerte hablamos"

Según contó la empresaria e influencer, su futuro ingreso al reality provocó un quiebre en la buena relación que mantenía con el 'Chino'.

"En este minuto está súper tensa la relación. Ya casi no tenemos relación. En algún momento nos llevábamos súper bien, teníamos una muy buena amistad, pero ahora ya no. Con suerte hablamos lo de los niños, porque justamente él se va a quedar con ellos cuando yo esté adentro del reality", sinceró.

Paula detalló que el deportista vivirá en Chile con sus hijos mientras ella esté encerrada, pero "cuando yo salga, me devuelvo a Estados Unidos y los niños se tienen que ir conmigo", advirtió.

En otra línea, también aseguró que sus nuevos proyectos empresariales y en TV tienen como objetivo "dejar de ser la 'esposa de' y empezar a hacer cosas por mí, sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y dejar de ser una extensión. (Cuando se lo dije a Marcelo) él lo tomó malísimo, como si yo no estuviera orgullosa. Yo siempre lo vi como que también quería crecer y sentir que soy algo más que la 'esposa de'".

La nueva pareja del Chino Ríos

Pavic también se refirió a la actual pareja de su exmarido, Tamara Cornejo, a quien no conoce personalmente, aunque sus hijos le han hablado muy bien de ella.

"Todos mis hijos me dicen que se llevan súper bien con ella y eso a mí me deja mucho más tranquila. Creo que además ella no tiene hijos, entonces muchas veces a las mujeres les sale ese lado más materno. Cuando no son tus hijos, incluso uno los trata mejor, así que estoy súper tranquila con eso", comentó.

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