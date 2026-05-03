Acusan que ENAP habría alterado datos ambientales: Esto respondió la empresa

03 may. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo evento ambiental se registró hace unos días en el sector de Ventanas, perteneciente a la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso.

Según los antecedentes que entregó el corresponsal de Meganoticias, Rodrigo Escobar, se detectaron contaminantes en el aire, hecho que provocó la evacuación de cerca de 300 personas, incluyendo a niños de dos establecimientos educacionales.

Debido a los contaminantes en el aire, más de 20 personas presentaron problemas como vómitos y dolores de cabeza. Además, se acusa que una de las empresas de la zona, en específico la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), habría alterado los datos ambientales.

"El desarrollo no puede ser a costa de los niños"

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Carlos Vega, quien es ambientalista, señaló que "esta Bahía de Quintero ha hecho un tremendo aporte al desarrollo del país y creemos que tiene que seguirlo haciendo en el tiempo, pero el desarrollo no puede ser a costa de los niños, es impresentable en cualquier país del mundo".

"No queremos cerrar la empresa, pero sí que sus procesos sean de forma responsable para que los eventos nunca más vuelvan a ocurrir", agregó.

¿Qué dijo ENAP?

A través de una declaración, ENAP "reitera y aclara que no ha habido eventos de contaminación que superen las normas diarias o anuales vigentes, de acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire".

"Somos enfáticos en señalar que durante todo el período en el que ocurren los hechos bajo investigación interna en curso, se han cumplido las Normas Primarias de Calidad de Aire diarias y anuales vigentes para dióxido de azufre (SO2) en todas las estaciones de monitoreo aledañas a la Refinería de Aconcagua, por lo que no hay antecedentes de afectación a la salud de las personas", agregaron.

Luego, precisaron que "entendiendo la gravedad de esta situación, fue la propia compañía quien el miércoles pasado puso los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y de la Superintendencia del Medio Ambiente".

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