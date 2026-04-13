"Me la terminó de pagar él": Trabajador revela solidario gesto de Kike Morandé en regreso del programa Only Friends

13 abr. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

El estreno de la nueva temporada de Only Friends por las pantallas de Mega tuvo a Kike Morandé como invitado del regreso del programa. Durante el episodio, se revelaron además muestras de solidaridad que tuvo el histórico animador de Mega.



El estelar presentó un recorrido que realizó Tonka Tomicic por la casa de campo donde reside Morandé en el sur de Chile. La conductora quedó fascinada con la propiedad ubicada en Río Bueno, Región de Los Ríos, describiéndola como "un paraíso" y destacando su calidez.

Morandé también se emocionó en varias ocasiones al repasar etapas de su vida y carrera junto al panel, integrado por José Antonio Neme, Raquel Argandoña y Mauricio Correa.

El gesto de Morandé

Un trabajador cercano al animador reveló que le ayudó a pagar su casa a principios de los años 90, cuando aún le quedaban entre 10 y 12 años de deuda.

"Me preguntó cuánto me quedaba de pagar la casa y no sé cómo se averiguó él y el hermano, pero me dijeron: 'Tienes que venir a buscar el cheque para pagar la casa… te compramos la casa'", relató el hombre, quien calificó al animador como "un excelente amigo y mejor jefe".

El agradecimiento de Mauricio Correa a Kike Morandé

"Cuando yo estuve muy enfermo, tú mandaste a alguien de tu programa a hablar con mi mujer a la clínica; ella entra con los ojos muy llorosos y me dice 'el Kike nos ofreció todos los pasajes para irnos a Estados Unidos, si lo queremos hacer' Quizás ya no te acuerdas, pero me emociona cuando lo recuerdo", dijo Correa ante la sorpresa de todos.

Luego de escuchar atentamente, Kike, entre lágrimas, explicó qué lo llevó a tomar esa medida.

"Yo creo que... no sé cómo explicarlo, pero es un poco como a uno lo educan. Nosotros éramos 7 hermanos, quedamos 6, y nos enseñaban siempre a no ponernos a nosotros primero; está toda la gente primero y después tú, y es cierto", dijo.

Así fue el primer episodio que lideró el prime

Con el regreso de Only Friends, Mega lideró el rating del prime del sábado. De acuerdo con cifras difundidas tras la emisión, el programa promedió 609.318 televidentes por minuto y alcanzó un peak de 701.380 que arrasó con la sintonía. Le siguió Canal 13, con 370.733 espectadores, CHV, con 264.435, y TVN, con 211.377, lo que posicionó a Mega como la señal más vista de la noche.

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