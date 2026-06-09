A comisión mixta: Senado rechaza el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa tras un tercer empate

09 jun. 2026 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

En un desenlace marcado por la máxima tensión legislativa, el Senado rechazó la propuesta que permitía el levantamiento del secreto bancario a través de la vía administrativa. La votación concluyó con un estricto empate de 24 votos a favor y 24 en contra.

La norma rechazada formaba parte clave del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado frente al avance de la delincuencia compleja.

Al no alcanzarse la mayoría necesaria, el mecanismo deberá ser reformulado a la espera de que el Gobierno presente nuevas indicaciones que permitan un acuerdo.

Una división política y tres empates consecutivos

Este resultado refleja un debate que se arrastra desde el año 2023 y que mantiene profundamente fracturado al espectro político chileno. Las posturas en el Congreso se han consolidado en dos bloques opuestos.

Bancadas oficialistas y de centroizquierda (Frente Amplio, PC, PS y PPD) : defendían firmemente la medida, argumentando que el acceso directo de las instituciones a las cuentas bancarias es una herramienta indispensable para seguir la "ruta del dinero" y desarticular las finanzas del crimen organizado.

: defendían firmemente la medida, argumentando que el acceso directo de las instituciones a las cuentas bancarias es una herramienta indispensable para seguir la "ruta del dinero" y desarticular las finanzas del crimen organizado. Oposición y sectores de derecha: se opusieron tajantemente, insistiendo en que el acceso a la información bancaria protegida debe contar de forma obligatoria con una autorización judicial previa para resguardar las garantías de los ciudadanos.

Específicamente, la norma en disputa buscaba facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para requerir directamente y sin intermediarios los antecedentes financieros protegidos. Sin embargo, el camino legislativo ya venía cuesta arriba; en la sesión anterior, la Sala ya había registrado dos empates consecutivos a 23 votos, lo que obligó a postergar la resolución definitiva.

Los detalles de la jornada y el camino a la comisión mixta

La paridad final que selló el paso a la comisión mixta estuvo determinada por movimientos clave en la Sala. Por un lado, se sumó el voto a favor del senador Miguel Ángel Calisto. Por el otro, el bloque oficialista sufrió una baja decisiva debido a la ausencia de la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), quien no pudo estar presente en la votación tras registrar retrasos en su vuelo hacia el Congreso.

Con este escenario, la definición del secreto bancario queda en manos de la comisión mixta, cuya constitución está programada para este miércoles. En dicha instancia, diputados y senadores tendrán la tarea de acercar posiciones y buscar una nueva fórmula de consenso que destrabe uno de los ejes más polémicos de la agenda de seguridad económica.

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