"Acto vil y miserable": Apoyo político transversal a Camila Flores tras denunciar filtración de imágenes privadas
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Rechazo transversal en el mundo político generó la denuncia de la senadora Camila Flores (RN), quien aseguró haber sido víctima de la filtración de imágenes íntimas, acusando a Percy Marín, su exmarido, como uno de los presuntos responsables.
"Acto tan vil y miserable"
"Todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización", señaló la presidenta del Senado, Paulina Núñez, a través de su cuenta de X.
"Que caiga todo el peso de la ley. Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive", agregó la autoridad.
Todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización. Que caiga todo el peso de la ley.— Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) June 8, 2026
Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive. https://t.co/B4VRrCM7uh
El caso también fue abordado por la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien condenó públicamente la situación y recordó que este tipo de hechos constituyen un delito.
"Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral", explicó la exsecretaria de Estado en su cuenta de X.
"Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia", complementó.
Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia. https://t.co/WuS8X2h1mk— Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) June 8, 2026
Horas después, la actual ministra de esa cartera, Judith Marín, también apuntó a que la "difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer".
"Condenamos lo ocurrido a la senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido", indicó.
Inaceptable. La difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer. Condenamos lo ocurrido a la Senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido. 🚨— Judith Marín (@MarinJudithM) June 9, 2026
Otra autoridad que se manifestó fue la diputada Karol Cariola: "Ningún contexto justifica la filtración ni difusión de imágenes íntimas y sensibles de una persona. Esta es una forma de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que hoy está sancionada por ley.
"Más allá de nuestras profundas diferencias políticas, quiero expresar mi solidaridad con la senadora Camila Flores frente a esta situación que merece todo nuestro repudio", sentenció la parlamentaria comunista.
Ningún contexto justifica la filtración ni difusión de imágenes íntimas y sensibles de una persona. Esta es una forma de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que hoy está sancionada por ley. Más allá de nuestras profundas diferencias políticas, quiero expresar mi… https://t.co/aAb62sdt4I— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) June 8, 2026
Por su parte, la excandidata presidencial Evelyn Matthei calificó la filtracióncomo "inaceptable", y manifestó "toda mi condena a este acto tan vil y miserable".
Esto es inaceptable. Toda mi condena a este acto tan vil y miserable. https://t.co/qzZ8NIhf4h— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 9, 2026
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