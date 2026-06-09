"Acto vil y miserable": Apoyo político transversal a Camila Flores tras denunciar filtración de imágenes privadas

09 jun. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

Rechazo transversal en el mundo político generó la denuncia de la senadora Camila Flores (RN), quien aseguró haber sido víctima de la filtración de imágenes íntimas, acusando a Percy Marín, su exmarido, como uno de los presuntos responsables.

"Acto tan vil y miserable"

"Todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización", señaló la presidenta del Senado, Paulina Núñez, a través de su cuenta de X.

"Que caiga todo el peso de la ley. Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive", agregó la autoridad.

Todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización. Que caiga todo el peso de la ley.

Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive. https://t.co/B4VRrCM7uh — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) June 8, 2026

El caso también fue abordado por la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien condenó públicamente la situación y recordó que este tipo de hechos constituyen un delito.

"Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral", explicó la exsecretaria de Estado en su cuenta de X.

"Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia", complementó.

Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia. https://t.co/WuS8X2h1mk — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) June 8, 2026

Horas después, la actual ministra de esa cartera, Judith Marín, también apuntó a que la "difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer".

"Condenamos lo ocurrido a la senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido", indicó.

Inaceptable. La difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer. Condenamos lo ocurrido a la Senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido. 🚨 — Judith Marín (@MarinJudithM) June 9, 2026

Otra autoridad que se manifestó fue la diputada Karol Cariola: "Ningún contexto justifica la filtración ni difusión de imágenes íntimas y sensibles de una persona. Esta es una forma de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que hoy está sancionada por ley.

"Más allá de nuestras profundas diferencias políticas, quiero expresar mi solidaridad con la senadora Camila Flores frente a esta situación que merece todo nuestro repudio", sentenció la parlamentaria comunista.

Ningún contexto justifica la filtración ni difusión de imágenes íntimas y sensibles de una persona. Esta es una forma de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que hoy está sancionada por ley. Más allá de nuestras profundas diferencias políticas, quiero expresar mi… https://t.co/aAb62sdt4I — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) June 8, 2026

Por su parte, la excandidata presidencial Evelyn Matthei calificó la filtracióncomo "inaceptable", y manifestó "toda mi condena a este acto tan vil y miserable".