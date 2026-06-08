"Espero que la justicia actúe": Senadora Camila Flores acusa a su exmarido por difusión de fotos privadas

08 jun. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora Camila Flores (RN) compartió a través de sus redes sociales una declaración respecto a la filtración de material íntimo, en el que acusa a Percy Marín, su exmarido, como uno de los presuntos responsables.

"Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita y legal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor con que yo misma he sido investigada", partió diciendo la senadora de la región de Valparaíso.

Luego, señaló: "Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera".

Acciones legales

"De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar, violencia que él había ejercido sobre mi persona", agregó la congresista.

Camila Flores también recalcó la vulneración privada que significa este tipo de acciones, instancia en la que volvió a apuntar directamente a su exmarido.

"Este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho. Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando, a la que se le está exponiendo", recalcó la senadora.

"No es posible aceptar que esto pase en nuestro país, no es posible que yo no pueda rehacer mi vida, que él se crea con derecho a destruirla a su antojo, impunemente. (...) Espero que la justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", concluyó Camila Flores.

Ante el video que circula en redes sociales: pic.twitter.com/03PPGN58QQ — Camila Flores Oporto 🇨🇱 (@Cami_FloresO) June 8, 2026

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