Levantamiento del secreto bancario queda en suspenso tras doble empate en el Senado
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario volvió a generar debate en el Senado. Durante la revisión del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, la Sala registró dos empates consecutivos en la votación de una norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder directamente a información bancaria en casos específicos.
La medida había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados y busca fortalecer la detección de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado.
Sin embargo, al no alcanzar el quórum requerido, la votación deberá repetirse en una próxima sesión.
¿Qué proponía la norma?
La disposición establecía que, de manera excepcional, la Unidad de Análisis Financiero pudiera requerir directamente a una institución bancaria antecedentes sujetos a secreto bancario sin autorización judicial previa.
La facultad solo podría utilizarse cuando la información fuera necesaria para desarrollar o completar el análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y que involucraran a personas jurídicas, funcionarios públicos o reportes realizados por los propios bancos, siempre en materias relacionadas con delitos bajo competencia de la UAF.
Actualmente, el levantamiento del secreto bancario puede realizarse mediante autorización judicial. La propuesta buscaba incorporar una vía administrativa acotada para determinados casos considerados de alto interés investigativo.
Oposición lamenta el resultado
Tras conocerse el empate, parlamentarios y dirigentes de oposición manifestaron su preocupación por el retraso en la aprobación de una herramienta que consideran clave para combatir el crimen organizado.
Uno de los más críticos fue el presidente del Frente Amplio, diputado Diego Ibáñez, quien a través de redes sociales cuestionó el resultado de la votación y apuntó a la intervención del Ejecutivo.
"Otra vez el Senado no logra quórum para aprobar el levantamiento administrativo del secreto bancario. Hubo un empate en la votación, dos veces consecutivas, por lo que tendrá que votarse en una próxima sesión", escribió.
El parlamentario agregó que "la norma establecía la autorización judicial como regla general, pero administrativamente se podría levantar en casos específicos: si es una operación sospechosa previamente reportada y necesaria, si se trata del reporte de un banco, si se refiere a una personalidad jurídica o un funcionario público".
Asimismo, defendió los mecanismos de resguardo incorporados en el proyecto, señalando que el levantamiento administrativo estaría sujeto a auditorías internas, responsabilidades penales para funcionarios de la UAF y la entrega de informes a la Comisión de Seguridad del Congreso.
"Lamentable que no se apruebe. Se tendrá que votar en una próxima sesión. Si no le tememos a nada, ¿por qué rechazar?", concluyó.
Otra vez el Senado no logra quórum para aprobar el levantamiento administrativo del SECRETO BANCARIO. Hubo un empate en la votación, dos veces consecutivas, por lo que tendrá que votarse en una próxima sesión.— Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) June 3, 2026
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