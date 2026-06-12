Revocan prisión preventiva de Ángela Vivanco y queda con arresto domiciliario total

12 jun. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones resolvió este viernes revocar la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien se encontraba recluida desde fines de enero en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

Con la decisión del tribunal, la exjueza dejará el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y pasará a cumplir arresto domiciliario total mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Corte acogió solicitud de la defensa

Además del arresto domiciliario total, el tribunal determinó que Vivanco deberá cumplir arraigo nacional. También quedó con prohibición de acercarse a los demás imputados de la causa.

La resolución coincide con lo solicitado por la defensa de Vivanco, que argumentó que la prisión preventiva resultaba desproporcionada. Entre sus antecedentes, presentó información relacionada con el estado de salud de la exministra y el cuidado de su madre de 85 años.

Investigación se enmarca en el caso "Muñeca Bielorrusa"

Ángela Vivanco permanece formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso denominado "Muñeca Bielorrusa", una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

La exvocera de la Corte Suprema cumplía prisión preventiva desde el 30 de enero pasado, medida que había sido ratificada recientemente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago antes de la apelación revisada este viernes por la Corte de Apelaciones.

De todas maneras, la investigación continúa en desarrollo y Vivanco seguirá sujeta a las nuevas medidas cautelares mientras avanzan las diligencias del caso.

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