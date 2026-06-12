¡Bombazo por futuro de Alexis Sánchez! El chileno podría seguir jugando en Europa

12 jun. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

En unas semanas más se terminará el contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla, por lo que ya debe definir si renovará o finalmente partirá del cuadro andaluz de cara a la siguiente temporada.

Y si hace meses en España ya daban prácticamente por hecho que no seguiría, ahora el panorama cambiaría y podría continuar en Europa, postergando así su esperado regreso a Sudamérica, donde Universidad de Chile sonaba como su posible nuevo equipo.

El Sevilla dio a conocer el "bombazo"

Es que el propio club confirmó este viernes que ya hay negociaciones entre las partes. En ese sentido, al nuevo director deportivo del elenco, José Ignacio Navarro, le consultaron sobre el tocopillano y respondió: "Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo".

Imagen generada con Inteligencia Artificial con fotos de AFP y sitio web de Sevilla

"El objetivo es darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir", añadió sobre la situación del goleador histórico de la Roja.

Se debe resolver el tema salarial, aunque la prensa española aseguró hace unos días que el Sevilla ofrece mantener el sueldo actual, cuya cifra sería poco más de 1 millón de euros por temporada.