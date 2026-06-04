¿Vuelco en futuro de Alexis Sánchez?: Desde España avisan que podría renovar en Sevilla

04 jun. 2026 - 16:22 hrs.

Durante los últimos meses, diversos medios españoles aseguraban que el ciclo de Alexis Sánchez en Sevilla estaba cerca de llegar a su fin, el contrato del delantero chileno expira a finales de junio y todo indicaba que el tocopillano buscaría nuevos horizontes.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que podría cambiar por completo el futuro del máximo goleador histórico de La Roja. Desde España aseguran que la dirigencia del cuadro andaluz está evaluando ofrecerle una renovación por una temporada más.

De concretarse este escenario, Alexis podría extender su permanencia en el fútbol europeo y enfriar las especulaciones sobre un eventual regreso a Sudamérica.

Las condiciones que Sevilla le impondría a Alexis

Según informó el medio español El Desmarque, la continuidad del futbolista de 37 años dependería de que acepte una serie de condiciones planteadas por la dirigencia sevillista.

"Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados", señaló el citado medio.

La propuesta contempla que el chileno mantenga un papel secundario dentro del plantel, aportando experiencia y jerarquía desde la banca en momentos clave de los encuentros.

El respaldo que recibió tras el cambio de entrenador

Desde España también destacan que la situación de Alexis cambió tras la llegada del técnico Luis García Plaza, quien le ha entregado mayores oportunidades y confianza en el equipo.

"Alexis tiene mucho que aportar, como ha quedado demostrado desde la llegada del entrenador Luis García Plaza. Su continuidad no es un disparate y, de hecho, tiene papeletas de producirse", añadió El Desmarque.

Estas señales han abierto la puerta a una renovación que parecía impensada hace algunas semanas.

¿Y la opción de Universidad de Chile?

La eventual continuidad de Alexis Sánchez en Sevilla podría significar un duro golpe para los clubes que soñaban con ficharlo en el próximo mercado de pases.

En los últimos meses, el nombre del delantero fue vinculado tanto a River Plate como a Universidad de Chile, equipos que aparecían como posibles destinos en caso de abandonar Europa.

Si prosperan las conversaciones con Sevilla, Sánchez podría sumar una nueva temporada en el fútbol español y seguir compitiendo en el viejo continente.

Todo sobre Alexis Sánchez