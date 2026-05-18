Una maravilla: Prensa española se rinde en elogios para Alexis tras salvación del Sevilla del descenso

18 may. 2026 - 14:55 hrs.

Pese a caer por 1-0 frente al Real Madrid, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo selló matemáticamente su salvación del descenso en la Liga española.



Mientras el volante fue titular, el tocopillano nuevamente fue protagonista en el conjunto andaluz. Ingresó en el segundo tiempo y casi logra el gol del empate, pero falló en la definición en la boca del arco.

¿Qué dice la prensa española del rendimiento de Alexis?

El desempeño del goleador histórico de La Roja no pasó inadvertido para la prensa española, que resaltó su entrega. Por ejemplo, el sitio El Desmarque lo calificó con nota 7 y publicó: "Un futbolista de postín que lo ha dado todo, siendo importantísimo en el tramo final. Una vez más, lo intentó todo, hasta que Sánchez Martínez terminó por desesperarle".

En tanto, el Correo de Andalucía le colocó un 6 y destacó: "La primera acción destacada en ataque fue un muy buen balón de gol a Akor Adams, desperdiciado por la lentitud del nigeriano. Varios controles de calidad en una tarde espesa del Sevilla en ataque".

El Pespunte también lo calificó con nota 7 y sostuvo: "Entró en el 53 por Maupay y desde el principio aportó dinamismo y llegada al equipo. En el 63 le sirvió en bandeja de plata el empate a Akor Adams, pero falló el 9 y luego se dedicó a buscar el empate como el que más".

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