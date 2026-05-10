"Siempre estaré aquí para ti": Alexis Sánchez sorprende con tiernas fotos junto a su pareja e hija por el Día de la Madre

10 may. 2026 - 18:20 hrs.

Alexis Sánchez dejó por un momento las canchas, los entrenamientos y el perfil bajo para sorprender a sus seguidores de redes sociales con una publicación mucho más íntima y familiar, en el marco del Día de la Madre.

Este domingo 10 de mayo, el delantero chileno compartió en sus historias de Instagram dos fotografías junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, en una de las cuales también aparece su pequeña hija, Bela.

"Siempre estaré aquí para ti"

El "Niño Maravilla", quien siempre ha sido reservado con su vida privada, dejó ver postales muy personales, ambas en blanco y negro, del embarazo de Alexandra y también un momento familiar posterior al nacimiento de la bebé.

En una de las fotos, la modelo aparece luciendo su avanzado embarazo en una escena muy natural. La publicación estuvo acompañada de la canción "You're Still The One", interpretada por Teddy Swims, y con la frase "Feliz Día de la Madre" en inglés.

Instagram Alexis Sánchez

En la otra imagen se ve a Litvinova sentada en una mesa de lo que parece ser un restaurante. Tiene en brazos a Bela, a quien no se le puede ver el rostro, ya que de pie frente a ella está Sánchez dándole un beso.

Esa última foto está acompañada de la canción "In This Shirt" de la banda británica The Irrepressibles, junto a una frase que dice "I will always be here for you" (Siempre estaré aquí para ti).

Instagram Alexis Sánchez

La nueva vida de Alexis Sánchez

La relación entre Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova ha sido manejada con extrema discreción desde el comienzo. De hecho, durante meses ambos evitaron exponer públicamente el embarazo, algo que recién salió a la luz a fines del año pasado.

Pero ahora, lejos del hermetismo, Alexis parece estar disfrutando plenamente esta nueva etapa. Y aunque sigue siendo uno de los futbolistas chilenos más reconocidos del mundo, hoy las fotos familiares y los gestos cariñosos parecen ganarle terreno a los goles y las celebraciones deportivas.

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