Este es el próximo feriado que se celebra en Chile

10 may. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de la celebración del Día del Trabajador el pasado 1 de mayo, pronto tendremos un nuevo día feriado para descansar en Chile; sin embargo, este no será irrenunciable como sí lo fue el de inicios de mes.

A la fecha, ya han transcurrido cuatro de los 16 festivos que están calendarizados para este 2026, quedando solamente tres feriados irrenunciables y cuatro fines de semana largos.

¿Cuál será el próximo feriado en Chile?

Este mismo mes de mayo se dará el próximo feriado, que corresponde al Día de las Glorias Navales, el 21 de mayo, que este año caerá un jueves, por lo que no se dará un fin de semana largo, a menos que los recintos educativos o empleadores decidan dar el viernes 22 como interferiado en sus respectivos rubros.

Próximamente, luego del feriado del 21 de mayo, en junio se esperan dos festivos, el del 21 del mismo mes, que corresponde al Día Nacional de los Pueblos Indígenas, pero que coincidirá con un domingo y el lunes 29 de junio, cuando se conmemore a San Pedro y San Pablo.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, actualmente restan solamente 12 feriados hasta que termine este 2026, los cuales son los siguientes:

Jueves 21 de mayo, Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio, San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional. ( Irrenunciable )

) Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. ( Irrenunciable )

) Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad. (Irrenunciable)

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