Cadem: 54% dice que una mayoría creyó que "promesa" de Kast de expulsar 300 mil migrantes era "un compromiso realizable"

17 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 17 de mayo abordó, entre otros temas, la migración en Chile y las medidas que ha presentado el Gobierno de José Antonio Kast. Dentro de esto, la mayoría de los encuestados señaló que el Ejecutivo no podrá cumplir su "promesa" de expulsar a 300 mil migrantes.

Migración en Chile

Respecto al programa "Escudo Fronterizo", el 50% cree que medidas como la zanja, torres de vigilancia, radares térmicos, drones y presencia militar y policial servirán para "cerrar la frontera" y "evitar el ingreso de inmigración irregular"; sin embargo, un 45% cree que esto no será efectivo.

Sobre la promesa del Presidente Kast de expulsar 300 mil migrantes —lo que según él fue una "metáfora" corregida posteriormente a "hipérbole"—, un 41% dijo que "era evidente que se trataba de una exageración para transmitir una idea", mientras que un 54% afirmó que "la mayoría de las personas creyó que era un compromiso realizable".

Respecto a si esta "promesa" podrá ser cumplida por el Gobierno, un 35% de quienes respondieron la encuesta indicaron "que se podía realizar", mientras que un 61% señaló que es una medida "imposible de cumplir".

Sobre la propuesta para que instituciones de salud y educación "puedan entregar información que permita identificar a personas migrantes con orden de expulsión vigente", un 65% se mostró "de acuerdo" frente al 28% que dijo estar "en desacuerdo".

Kast en lo más bajo de aprobación

Finalmente, al igual que en sus dos mediciones semanales, Cadem consultó por la aprobación presidencial, con José Antonio Kast alcanzando su peor registro con solo el 36% y elevando su desaprobación a un máximo del 58%.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 156 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 55,6% al cumplirse una cuota de 1.007 casos de un total de 1.810 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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