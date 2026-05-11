Cadem registra alza en aprobación del Presidente Kast tras cinco semanas de caída

11 may. 2026 - 05:25 hrs.

¿Qué pasó?

La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem mostró un aumento en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, luego de varias semanas consecutivas de retroceso en su evaluación.

De acuerdo con los resultados del sondeo, el mandatario subió cuatro puntos en aprobación y alcanzó un 42%, mientras que su desaprobación bajó tres puntos y quedó en 53%.

Las razones de aprobación y desaprobación

Entre quienes respaldan la gestión del Presidente, las principales razones mencionadas fueron que ha tomado decisiones consideradas “valientes”, incluso cuando son impopulares, con un 51%.

Además, un 46% señaló que aprueba una idea de gobierno enfocada en crecimiento económico, seguridad e inmigración.

En contraste, entre quienes desaprueban su administración, un 53% apuntó a la reforma tributaria y a la disminución del impuesto a las empresas como una de las razones principales. A eso se suma el recorte del gasto fiscal, mencionado por un 35%.

Evaluación de figuras políticas

La encuesta también abordó la percepción ciudadana sobre distintas figuras políticas del país. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, apareció como el mejor evaluado con 60% de imagen positiva, pese a una baja de cinco puntos.

Más atrás quedaron Sebastián Sichel con 56%, Mario Desbordes con 54% y Michelle Bachelet con 52%.

También fueron evaluados Jaime Bellolio y Paulina Núñez, ambos con 51% de imagen positiva. En tanto, el expresidente Gabriel Boric alcanzó un 44%.

Entre las figuras con peor evaluación aparecen Daniella Cicardini, Constanza Martínez y Lautaro Carmona.

Percepción sobre el país

Respecto a la evaluación general del país, un 42% de los encuestados indicó que Chile va por buen camino, mientras que un 53% cree que va por mal camino.

Además, un 45% manifestó expectativas positivas sobre el futuro del país y un 20% consideró que la economía está progresando.

Las expectativas sobre empleo se mantuvieron en niveles bajos, llegando al 15%, mientras que las expectativas de consumo marcaron un 21%, el nivel más bajo desde mayo de 2024.

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