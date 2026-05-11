Carabinero frustra encerrona en Colina: Dos de los presuntos delincuentes se encuentran heridos

11 may. 2026 - 03:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros repelió un intento de encerrona mientras llegaba junto a su familia a su domicilio en la comuna de Colina. El hecho terminó con dos de los presuntos involucrados detenidos tras acudir a centros asistenciales por heridas de bala.

De acuerdo con la información entregada, el oficial de Carabineros se trasladaba junto a su esposa e hija en las cercanías de calle La Viñita del sector de Liray, cuando fue interceptado por un vehículo SUV oscuro desde donde descendieron tres sujetos armados.

Al ser intimidadado por los individuos con la intención de sustraer su automóvil el funcionario utilizó su arma particular para repeler el ataque. Según los antecedentes policiales, el arma se encontraría debidamente inscrita.

El capitán Nelson Mayra Vera, oficial de ronda de la Prefectura Norte, relató que luego del ataque frustrado "estos sujetos huyen, no logrando sustraer el vehículo”, señaló Mayra Vera.

Dos detenidos llegaron heridos a centros asistenciales

Minutos después del procedimiento, Carabineros recibió antecedentes sobre dos hombres heridos que llegaron a distintos recintos médicos de la capital.

Al respecto, el capitán Mayra declaró: "Tenemos la información de que uno de los sujetos llega a un centro asistencial con una herida de carácter grave sin riesgo vital, y un segundo sujeto que llega a otro hospital con una herida también de carácter grave".

Además, indica que ambos se encuentran detenidos.

Según informó la institución, uno de ellos ingresó al Hospital San José con un impacto balístico en la zona del cuello, encontrándose grave sin riesgo vital.

Un segundo sujeto llegó hasta la Clínica Dávila con una herida de bala, la cual se habría alojado en uno de sus riñones, manteniéndose preliminarmente en riesgo vital.

Desde Carabineros detallaron que el funcionario y su grupo familiar resultaron ilesos tras el ataque.

Señalaron que la Fiscalía instruyó diligencias a personal del Labocar y al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV), con el fin de avanzar en las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, identificar al resto de los involucrados y establecer antecedentes del vehículo utilizado.

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