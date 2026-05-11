Exministra de la Corte de Apelaciones chocó cafetería en La Reina: Trabajadora resultó lesionada

11 may. 2026 - 04:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de La Reina involucró a una exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, identificada como Viviana Toro. El hecho terminó con daños en un local comercial y una persona lesionada durante la tarde de este sábado

El incidente se registró en una cafetería ubicada en Avenida Fernando Castillo Velasco, donde el vehículo de la exministra impactó directamente contra el recinto comercial conocido como “Don Felipe”.

Tras lo ocurrido, testigos presenciales del hecho la habrían visto comprar botellas de agua de las que bebió a la espera de la llegada de Carabieros.

Posteriormente, Toro fue detenida y se investiga si conducía bajo la influencia del alcohol.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información policial, el choque ocurrió cuando Viviana Toro realizaba una maniobra en el estacionamiento del strip center donde se ubica el local que resultó afectado.

En ese contexto, la exministra habría confundido el acelerador con el freno perdiendo el control del automóvil, según reportan los antecedentes policiales.

Producto del impacto, una trabajadora de la cafetería resultó lesionada y debió ser trasladada hasta un SAR para recibir atención médica.

El local comercial también terminó con daños a raíz del accidente provocado por el vehículo, principalmente en el ventanal de vidrio del recinto, además de pérdidas de alimentos y equipos utilizados en el funcionamiento de la cafetería.

Hasta el momento, se investiga si la conductora se encontraba bajo la influencia del alcohol al momento del choque, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.