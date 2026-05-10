Hasta siete horas sin suministro: Nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este lunes

10 may. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este lunes 11 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de nueve comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

San Ramón

Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Granja

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Maipú

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Peñalolén

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Providencia

Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Huechuraba

Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas

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