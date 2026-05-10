Hasta siete horas sin suministro: Nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este lunes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este lunes 11 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de nueve comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
San Ramón
Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
La Granja
Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas
Maipú
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas
Estación Central
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Providencia
Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Huechuraba
Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas
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