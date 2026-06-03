Alexis Sánchez sorprende con íntimas y tiernas fotos junto a Alexandra Litvinova y su hija

03 jun. 2026 - 19:30 hrs.

El silencio que suele rodear la vida personal de Alexis Sánchez quedó, por unos minutos, en pausa. Esta vez no fue un gol ni una aparición deportiva lo que lo instaló entre los temas comentados, sino una publicación cargada de escenas cotidianas, paisajes y momentos familiares que hasta ahora rara vez había mostrado.

Con esto dejó en evidencia que una publicación a veces dice más que cualquier entrevista, dejando de manifiesto el amor que siente por su familia.

Las fotografías compartidas por Alexis

A través de su cuenta de Instagram, el “Niño Maravilla” compartió un carrusel de fotografías que dejó ver parte de sus vacaciones junto a Alexandra Litvinova y Bela, la hija de ambos. La primera imagen muestra al futbolista junto a su pareja y la pequeña, en una postal familiar que rápidamente lenterneció a sus seguidores.

El recorrido continúa con un cine al aire libre rodeado de naturaleza. Luego, una fotografía se acerca a uno de los asistentes del lugar y deja ver a Alexandra con Bela en brazos, mientras ambas observan la función. Más adelante aparecen dos imágenes de una elegante mesa preparada para compartir, aunque un detalle de la segunda no pasó inadvertido: una mamadera se asoma discretamente en el encuadre.

La secuencia avanza hacia un momento más íntimo, con Bela durmiendo sobre una cama. Después, el futbolista incorporó un video con escenas de padres abrazando a sus hijas en el cine y la televisión. Entre las referencias aparecen Tommy Shelby, de Peaky Blinders; Joseph Cooper, de Interstellar; y Billy Hope de "La Revancha". El carrusel concluye con Alexis disfrutando de un día soleado en lo que parece ser mar o un lago.

“La familia siempre lo más importante. Que sean unas hermosas vacaciones”, “Adóptenme”, “Grande Alexis”, “¿Estoy invitado al bautizo?” y “Me entró algo en el ojo”, fueron parte de los mensajes que usuarios dejaron en la publicación del delantero.

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La historia de Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez

El nombre de Alexandra Litvinova comenzó a aparecer públicamente en junio de 2025. En ese entonces, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que Alexis Sánchez mantenía una relación con la joven modelo rusa, quien reside en Italia.

Durante ese mismo mes, Alexandra estuvo de vacaciones en Chile. Según lo expuesto en ese momento, una imagen difundida por la comunicadora mostraba a la modelo con la cordillera de fondo.

La vida privada del máximo goleador de la Selección Chilena ha estado marcada por la reserva. Antes de este vínculo, su última relación ampliamente conocida había sido con Mayte Rodríguez.

Tiempo después, desde Infama afirmaron: “Ya nació. Sánchez da la bienvenida a su primer hijo. Cecilia Gutiérrez hoy dio las primeras pistas en su canal de difusión, y ahora podemos confirmar que Alexis Sánchez ya fue papá con su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova”.

En esa misma fecha, seguidores de la cuenta consultaron: “¿El bebé de Alexis es niño o niña?”, a lo que respondieron: “Niña maravilla”.

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