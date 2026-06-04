Quién es y qué edad tiene Christopher Peral en Volverías con tu ex? 2: El hombre que amó en secreto y nunca pudo defenderse

04 jun. 2026 - 13:01 hrs.

Christopher Peral llega al nuevo reality de Mega siendo el gran desconocido de la pareja más clandestina del elenco. Su edad, quién es y por qué terminó con Fernanda Brown, todo antes del estreno del 8 de junio.

¿Quién es Christopher Peral?

Christopher Peral tiene 32 años y llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, como la mitad de una de las historias más inconclusas del elenco. Aunque su nombre no era ampliamente conocido por el gran público antes de su confirmación en el programa, su relación con Fernanda Brown lo convirtió en protagonista de uno de los romances más intensos —y más ocultos— del espectáculo chileno reciente.

El amor que tuvo que vivir desde las sombras

Christopher conoció a Fernanda Brown en 2016, entre los camarines de una discoteca, y desde el primer momento se enamoró de su esencia. Con el tiempo, se convirtió en su apoyo incondicional: estuvo a su lado en sus momentos más complejos y en sus batallas de salud más duras. Sin embargo, debió aceptar un rol que no era fácil: el de amante secreto, oculto del mundo por decisión de ella.

"Él tenía una cosa conmigo, me decía 'Yo te amo'", recuerda Fernanda sobre la profundidad del vínculo que existía entre ambos.

Por qué se separó de Fernanda Brown

La ruptura llegó sin que Christopher pudiera hacer nada para evitarla. Fernanda sospechó que la había engañado con otra mujer y, sin darle espacio para hablar, ejecutó un plan de venganza que derivó en un caótico enfrentamiento en un asado familiar. Él niega rotundamente haber sido infiel y carga con la frustración de no haber sido escuchado jamás.

"Ella pensó que la había engañado, nunca quiso escuchar mi explicación. Se alejó, se cerró y me hizo ghosting", asegura Christopher sobre una conversación que nunca ocurrió y que lleva años pendiente.

Christopher Peral en ¿Volverías con tu ex? 2

El reality de Mega será su primera oportunidad real de dar su versión de los hechos. La gran pregunta que el encierro en la selva amazónica plantea para Christopher es si, tras años de silencio forzado, logrará finalmente que Fernanda lo escuche, o si las sospechas del pasado son demasiado grandes como para dejarlas atrás.

Las 10 parejas confirmadas de Volverías con tu ex? 2

¿Volverías con tu ex? 2 se estrena el próximo lunes 8 de junio, en horario estelar por Mega, inmediatamente después de Reunión de Superados.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2