Mauricio Correa reveló noble gesto de Kike Morandé cuando estuvo muy enfermo: "Es como a uno lo educan"

12 abr. 2026 - 09:26 hrs.

Ayer sábado se dio inicio a una nueva temporada de Only Friends, el estelar de espectáculos de Mega. Y el primer invitado fue Kike Morandé, quien es el creador y conductor del espacio “El Muro”.

El animador se abrió por completo a Tonka Tomicic, quien viajó a su casa en Río Bueno, donde mostraron lo hermoso del lugar y hablaron en profundidad de su vida.

Sin embargo, una vez que volvieron al estudio, Morandé recibió muestra de cariño del panel (donde estaban José Antonio Neme, Raquel Argandoña y Mauricio Correa), aunque lo que más llamó la atención fue lo que confesó el otrora director de televisión.

El agradecimiento de Mauricio Correa a Kike Morandé

"Cuando yo estuve muy enfermo, tú mandaste a alguien de tu programa a hablar con mi mujer a la clínica; ella entra con los ojos muy llorosos y me dice 'el Kike nos ofreció todos los pasajes para irnos a Estados Unidos, si lo queremos hacer' Quizás ya no te acuerdas, pero me emociona cuando lo recuerdo", dijo Correa ante la sorpresa de todos.

Luego de escuchar atentamente, Kike, entre lágrimas, explicó qué lo llevó a tomar esa medida.

"Yo creo que... no sé cómo explicarlo, pero es un poco como a uno lo educan. Nosotros éramos 7 hermanos, quedamos 6, y nos enseñaban siempre a no ponernos a nosotros primero; está toda la gente primero y después tú, y es cierto", dijo.

Además, en el mismo programa se tomaron testimonios de otras personas que han recibido el apoyo incondicional de Morandé, como un cercano al animador al que le pagó buena parte de su casa.

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