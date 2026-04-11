"Es como cumplir un sueño": Tonka debuta como vedette y revive la época dorada del "Bim Bam Bum"

11 abr. 2026 - 17:15 hrs.

La conductora de Mega y modelo, Tonka Tomicic, vivió uno de los momentos más especiales en su carrera televisiva, ya que se transportó a los años en que la bohemia chilena se vestía de gala y donde la compañía del "Bim Bam Bum" era la protagonista.

En el programa "Acceso a lo Nuestro", Tonka mostró parte de su preparación para lograr convertirse en una auténtica vedette y ofrecer un espectáculo de canto, baile y sensualidad. Para superar el desafío, la animadora se preparó con diferentes figuras emblemáticas de aquellos años dorados, siendo una de ellas Paty Cofré.

La conversación entre Paty Cofré y Tonka Tomicic

Uno de los momentos más emotivos del programa fue la conversación que tuvieron Tonka y Paty, donde esta última recordó sus años en los que brilló en el "Bim Bam Bun", vistiendo plumas y ofreciendo un show lleno de magia.

"Me quedan chicas las palabras para contarte. Nosotros hacíamos un baile, un tipo americano, a veces un tropical, diferentes bailes (...). Me encantaba lucirme en bikini, porque veía que me veía bien. Para mí fue como que viví un sueño. Era tan lindo eso, que yo creo que hay que tenerlo siempre en la memoria", le dijo Cofré a Tonka al recordar su etapa de vedette.

Luego, con emoción, la actual humorista de "El Muro" reconoció: "Yo me voy feliz de esta vida, porque logré lo que yo quería. Soy una mujer muy feliz arriba de un escenario. Yo adoro a mi público, mi público para mí es todo".

El exitoso debut de Tonka como vedette

Tonka recibió consejos de Paty Cofré y de otras figuras del recordado cabaret para tener un exitoso debut como vedette y ofrecer un espectáculo donde el canto, el baile, la presencia y la sensualidad se unen arriba del escenario.

Mientras se preparaba para debutar, Tonka quedó impresionada con su transformación y dijo: "Me veo realmente muy diferente. Estoy nerviosa, estoy preocupada, pero en el fondo como que uno empieza a agarrar personalidad".

"Me gusta, es como cumplir un sueño", afirmó Tonka antes de salir al escenario y lograr el objetivo: ser vedette por un día y ofrecer un espectáculo lleno de magia.

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